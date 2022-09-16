Кентен Бернар - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Кентен
|Фамилия
|Бернар
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1989 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кентен
|Фамилия
|Бернар
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1989 (33 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.01.2023
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.10.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|16.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|09.10.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|02.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Брест (Брест)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|27.08.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|68'