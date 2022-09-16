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    Кентен Бернар - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Кентен
    Фамилия Бернар
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июля 1989 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.01.2023 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 Был в запасе Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    13.11.2022 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    04.11.2022 Был в запасе Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.10.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    16.10.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    09.10.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    02.10.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:1 Брест (Брест)
    16.09.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 Был в запасе Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    27.08.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.08.2022 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    14.08.2022 1' -90' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
    68'
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