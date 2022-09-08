Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Батист Сантамария - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Батист
    Фамилия Сантамария
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 марта 1995 (27 лет)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 96' Ренн 2:2
    (4:5)п         		Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 77' - 90' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 81' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    04.02.2023 1' - 90' Ренн 1:3 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -96' Ренн (Ренн) 2:2
    (4:5)п    		 Шахтер (Донецк)
    16.02.2023 77' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
    08.09.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
    69'
    • Читайте нас: 
    11