Батист Сантамария - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Батист
|Фамилия
|Сантамария
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Батист
|Фамилия
|Сантамария
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 96'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|77' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 81'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -96'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|77' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|69'