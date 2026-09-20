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ПАОК
Батист Сантамария
Статистика
€ 2,50 млн
Батист Сантамария - статистика
ПАОК
9 марта 1995 (31)
#7 | Полузащитник
176 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
86' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 58'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
59' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
1' - 57'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Кубок 2021/2022
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Германия. Бундеслига 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАОК
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
86' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панатинаикос
3 : 1
06.09.2026
ПАОК
1' - 58'
Греция. Суперлига, 2 тур
Атромитос
1 : 2
30.08.2026
ПАОК
59' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
4 : 0
23.08.2026
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66' - 90'
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