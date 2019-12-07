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    Поль Делекруа - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Поль
    Фамилия Делекруа
    Команда Шатору
    Состав Основной
    Родной город Амьен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 октября 1988 (34 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2020 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 Лион (Лион)
    15.02.2020 Был в запасе Нант (Нант) 0:0 Метц (Метц)
    08.02.2020 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Бордо (Бордо)
    05.02.2020 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 1:1 Метц (Метц)
    02.02.2020 Был в запасе Метц (Метц) 3:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    25.01.2020 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    11.01.2020 Был в запасе Метц (Метц) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.12.2019 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Метц (Метц)
    14.12.2019 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Марсель (Марсель)
    07.12.2019 1' -90' Ницца (Ницца) 4:1 Метц (Метц)
    04.12.2019 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Ренн (Ренн)
    30.11.2019 Был в запасе Ним (Ним) 1:1 Метц (Метц)
    23.11.2019 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    09.11.2019 Был в запасе Лилль (Лилль) 0:0 Метц (Метц)
    02.11.2019 Был в запасе Метц (Метц) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    05.10.2019 Был в запасе Брест (Брест) 2:0 Метц (Метц)
    28.09.2019 Был в запасе Метц (Метц) 2:2 Тулуза (Тулуза)
    25.09.2019 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 0:1 Метц (Метц)
    21.09.2019 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Амьен (Амьен)
    14.09.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Метц (Метц)
    30.08.2019 Был в запасе Метц (Метц) 0:2 ПСЖ (Париж)
    24.08.2019 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Метц (Метц)
    17.08.2019 Был в запасе Метц (Метц) 3:0 Монако (Монако)
    11.08.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 1:1 Метц (Метц)
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