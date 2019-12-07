Поль Делекруа - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Делекруа
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амьен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 октября 1988 (34 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Делекруа
|Команда
|Шатору
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амьен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 октября 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|Лион (Лион)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:0
|Метц (Метц)
|08.02.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Бордо (Бордо)
|05.02.2020
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Метц (Метц)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|25.01.2020
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Метц (Метц)
|14.12.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Марсель (Марсель)
|07.12.2019
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|4:1
|Метц (Метц)
|04.12.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:1
|Метц (Метц)
|23.11.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Метц (Метц)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|2:0
|Метц (Метц)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|2:2
|Тулуза (Тулуза)
|25.09.2019
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|0:1
|Метц (Метц)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Амьен (Амьен)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Метц (Метц)
|30.08.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:2
|ПСЖ (Париж)
|24.08.2019
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Метц (Метц)
|17.08.2019
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:0
|Монако (Монако)
|11.08.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Метц (Метц)