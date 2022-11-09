Флоран Мойе - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Флоран
|Фамилия
|Мойе
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Флоран
|Фамилия
|Мойе
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 ноября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 69'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|38'
|01.03.2023
|1' - 75'
|Нант
|2:1
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|26.02.2023
|1' - 69'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 73'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|40'
|16.02.2023
|77' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 86'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 75'
|Аяччо
|0:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|9
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|09.11.2022
|1' -46'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|21'
|05.11.2022
|1' -85'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|59' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|85'
|14.10.2022
|1' -72'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|64' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|03.09.2022
|74' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|27.08.2022
|71' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|13.08.2022
|66' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)