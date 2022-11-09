Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Флоран Мойе - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Флоран
    Фамилия Мойе
    Команда Нант
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 ноября 1991 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 69' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    38'
    01.03.2023 1' - 75' Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    26.02.2023 1' - 69' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 73' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    40'
    16.02.2023 77' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 86' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 75' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11