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    Жозе Са - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Жозе
    Фамилия Са
    Команда Вулверхэмптон
    Состав Основной
    Родной город Брага
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 17 января 1993 (30 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 1' - 90' Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    24.02.2023 1' - 90' Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 0:1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Саутгемптон 1:2 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль Англия. Премьер-лига, 22 тур
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