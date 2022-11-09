Жозе Са - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Са
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брага
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 января 1993 (30 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Жозе
|Фамилия
|Са
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брага
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|17 января 1993 (30 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|1:0
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|24.02.2023
|1' - 90'
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|20.12.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)