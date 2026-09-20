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ОФИ
Айтор Канталапьерда
Статистика
€ 1,80 млн
Айтор Канталапьерда - статистика
ОФИ
10 февраля 1996 (30), Барселона
#10 | Нападающий
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
2 : 2
20.09.2026
Астерас
66' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ОФИ
2 : 0
17.09.2026
Хоффенхайм
1' - 69'
30'
64'
Греция. Суперлига, 4 тур
Олимпиакос
0 : 1
12.09.2026
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
2 : 0
06.09.2026
Кифисиас
66' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 65'
Лига Европы, 4 раунд
ЦСКА София
0 : 2
27.08.2026
ОФИ
1' - 71'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Греция. Суперлига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Бразилия. Серия А 2025
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
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Голландия. Эредивизие 2019/2020
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
4 : 1
03.05.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
27.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Витория
2 : 0
11.04.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Шапекоэнсе
1 : 1
05.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Витория
1 : 0
23.03.2026
Мирассол
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
2 : 0
20.03.2026
Витория
75' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Баия
1 : 1
12.03.2026
Витория
71' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо
1' - 46'
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