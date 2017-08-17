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    Мацей Дабровски - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Мацей
    Фамилия Дабровски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 апреля 1987 (35 лет)
    Рост 194
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Легия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2017 1' -90' Шериф (Тирасполь) 0:0 Легия (Варшава)
    68'
    17.08.2017 1' -90' Легия (Варшава) 1:1 Шериф (Тирасполь)
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