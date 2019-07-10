Робби Бенсон - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Бенсон
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1992 (30 лет)
|Имя
|Робби
|Фамилия
|Бенсон
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.07.2019
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:1
|Карабах (Агдам)
|17.07.2019
|1' -90'
|Рига (Рига)
|0:0
(4:5)п
|Дандолк (Дандолк)
|10.07.2019
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|0:0
|Рига (Рига)