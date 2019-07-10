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    Робби Бенсон - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Робби
    Фамилия Бенсон
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.07.2019 1' -90' Дандолк (Дандолк) 1:1 Карабах (Агдам)
    17.07.2019 1' -90' Рига (Рига) 0:0
    (4:5)п    		 Дандолк (Дандолк)
    10.07.2019 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 0:0 Рига (Рига)
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