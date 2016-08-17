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    Даррен Минен - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Даррен
    Фамилия Минен
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 ноября 1986 (36 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2016 83' -90' Легия (Варшава) 1:1 Дандолк (Дандолк)
    17.08.2016 Был в запасе Дандолк (Дандолк) 0:2 Легия (Варшава)
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