Даррен Минен - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Даррен
|Фамилия
|Минен
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Даррен
|Фамилия
|Минен
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2016
|83' -90'
|Легия (Варшава)
|1:1
|Дандолк (Дандолк)
|17.08.2016
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|0:2
|Легия (Варшава)