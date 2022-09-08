Амер Гояк - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Амер
|Фамилия
|Гояк
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Амер
|Фамилия
|Гояк
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сараево
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ференцварош
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|1' -46'
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|1' -66'
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|67' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|15.09.2022
|64' -90'
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|76' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)