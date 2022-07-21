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    Овидиу Попеску - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Овидиу
    Фамилия Попеску
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 февраля 1994 (29 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ФКСБ 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.08.2022 1' -90' ДАК 1904 (Дунайська Стреда) 0:1 ФКСБ (Бухарест)
    28.07.2022 1' -90' ФКСБ (Бухарест) 4:2 Сабуртало (Тбилиси)
    21.07.2022 1' -90' Сабуртало (Тбилиси) 1:0 ФКСБ (Бухарест)
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