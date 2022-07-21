Овидиу Попеску - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Овидиу
|Фамилия
|Попеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1994 (29 лет)
|Имя
|Овидиу
|Фамилия
|Попеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2022
|1' -90'
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|28.07.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|4:2
|Сабуртало (Тбилиси)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сабуртало (Тбилиси)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)