Кеши Андерсон - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Кеши
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Кеши
|Фамилия
|Андерсон
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 апреля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкпул
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2022
|46' -80'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)