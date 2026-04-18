Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Кеши Андерсон - статистика

Портсмут
6 апреля 1995 (31), Лутон
#37 | Нападающий
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
19
1
0
1
0
Портсмут
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Портсмут
1 : 0
18.04.2026
Лестер
1' - 8'
7'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Портсмут
2 : 0
14.04.2026
Ипсвич Таун
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Мидлсбро
0 : 1
11.04.2026
Портсмут
1' - 75'
72'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Портсмут
2 : 2
06.04.2026
Оксфорд
1' - 80'
9'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Норвич Сити
1 : 1
03.04.2026
Портсмут
65' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Портсмут
3 : 0
31.01.2026
Вест Бромвич
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Портсмут
1 : 1
25.01.2026
Саутгемптон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Уотфорд
3 : 0
01.01.2026
Бирмингем Сити
1' - 77'
76'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
20.12.2025
Бирмингем Сити
1' - 30'
25'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
13.12.2025
Чарльтон
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
09.12.2025
Бирмингем Сити
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Саутгемптон
3 : 1
06.12.2025
Бирмингем Сити
80' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.12.2025
Уотфорд
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вест Бромвич
1 : 1
26.11.2025
Бирмингем Сити
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бирмингем Сити
4 : 1
22.11.2025
Норвич Сити
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
2 : 1
08.11.2025
Бирмингем Сити
57' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
4 : 0
04.11.2025
Миллуолл
59' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 0
01.11.2025
Портсмут
46' - 90'
88'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
1 : 0
25.10.2025
Бирмингем Сити
1' - 61'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Престон
0 : 1
21.10.2025
Бирмингем Сити
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
2 : 3
18.10.2025
Халл Сити
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Рексхэм
1 : 1
03.10.2025
Бирмингем Сити
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лестер
2 : 0
29.08.2025
Бирмингем Сити
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.08.2025
Оксфорд
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Блэкберн
1 : 2
16.08.2025
Бирмингем Сити
1' - 81'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
08.08.2025
Ипсвич Таун
1' - 89'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+