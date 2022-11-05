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    Кеши Андерсон - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Кеши
    Фамилия Андерсон
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Родной город Лутон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 апреля 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкпул 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2022 46' -80' Блэкпул (Блэкпул) 0:1 Лутон Таун (Лутон)
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