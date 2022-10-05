Илья Мартынов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мартынов
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Имя
|Илья
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Мартынов
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
(4:5)п
|Шинник (Ярославль)