Джаррод Боуэн - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Джаррод
|Фамилия
|Боуэн
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 42,00
млн
|Имя
|Джаррод
|Фамилия
|Боуэн
|Команда
|Вест Хэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|20 декабря 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|59'
|01.03.2023
|74' - 90'
|Манчестер Юнайтед
|3:1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|70'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тоттенхэм
|2:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|28'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Ньюкасл
|1:1
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|77' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)