Алексей Нескоромный - статистика
#60 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нескоромный
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нескоромный
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 августа 1998 (24 года)
|Рост
|176
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2018
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:3
|Ахмат (мол) (Грозный)