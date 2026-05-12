Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур