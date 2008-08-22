|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ганновер-96
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|16.05.2009
|19' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:5
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|60'
|25.10.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:1
|Вердер (Бремен)
|18.10.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:5
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|05.10.2008
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|27.09.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|1:0
|Бавария (Мюнхен)
|19.09.2008
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|14.09.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|5:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|31.08.2008
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:0
|Ганновер-96 (Ганновер)
|22.08.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|0:0
|Энерги (Коттбус)
|16.08.2008
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:0
|Ганновер-96 (Ганновер)