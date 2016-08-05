Егор Поздняков - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Поздняков
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Егор
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Поздняков
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2000 (23 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|08.04.2017
|75' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Спартак М (мол) (Москва)
|16.09.2016
|1' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|11.09.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:6
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|19.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|05.08.2016
|Был в запасе
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)