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    Егор Поздняков - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Егор
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Поздняков
    Команда Торпедо Миасс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 января 2000 (23 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    08.04.2017 75' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Спартак М (мол) (Москва)
    16.09.2016 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Уфа (мол) (Уфа)
    11.09.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 1:6 Краснодар (мол) (Краснодар)
    25.08.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    19.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:3 Ахмат (мол) (Грозный)
    05.08.2016 Был в запасе Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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