Максим Сасс - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сасс
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1997 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|61
|Имя
|Максим
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Сасс
|Команда
|Торпедо Вл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 января 1997 (26 лет)
|Рост
|177
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Вл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.09.2021
|1' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:2
|Урал (Екатеринбург)