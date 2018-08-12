Дмитрий Садов - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Садов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Садов
|Команда
|Чайка
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.08.2018
|85' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Сибирь (Новосибирск)