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    Ренат Файзулин - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Ренат
    Отчество Ринадович
    Фамилия Файзулин
    Команда Томь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.04.2021 1' -63' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:1 Томь (Томск)
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