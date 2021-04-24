Ренат Файзулин - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Ренат
|Отчество
|Ринадович
|Фамилия
|Файзулин
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Имя
|Ренат
|Отчество
|Ринадович
|Фамилия
|Файзулин
|Команда
|Томь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2021
|1' -63'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Томь (Томск)