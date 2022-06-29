Иван Обляков - статистика
#98 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Обляков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Иван
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Обляков
|Команда
|ЦСКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|1' - 90'
|Краснодар
|1:0
|ЦСКА
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|23.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|3:0
|Краснодар
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|19.02.2023
|1' - 46'
|ЦСКА
|0:2
|Рубин
|Товарищеские матчи
|15.02.2023
|1' - 90'
|ЦСКА
|2:1
|Динамо
|Товарищеские матчи
|11.02.2023
|1' - 85'
|ЦСКА
|1:1
|Ахмат
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2022
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|29.06.2022
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)