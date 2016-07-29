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    Антон Михайлов - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Антон
    Отчество Николаевич
    Фамилия Михайлов
    Команда Оренбург
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июля 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оренбург (мол) 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.08.2016 69' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:6 ЦСКА (мол) (Москва)
    29.07.2016 88' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:1 Оренбург (мол) (Оренбург)
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