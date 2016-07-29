Антон Михайлов - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Антон
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Михайлов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|76
|Имя
|Антон
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Михайлов
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.08.2016
|69' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:6
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.07.2016
|88' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)