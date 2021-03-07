Денис Кайков - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кайков
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Кайков
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 августа 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тамбов
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2021
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:5
|Зенит (Санкт-Петербург)
|07.05.2021
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Тамбов (Тамбов)
|02.05.2021
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)
|24.04.2021
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|2:5
|Локомотив (Москва)
|78'
|18.04.2021
|1' -90'
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Тамбов (Тамбов)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Тамбов (Тамбов)
|04.04.2021
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|19.03.2021
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|5:0
|Тамбов (Тамбов)
|14.03.2021
|1' -90'
|Тамбов (Тамбов)
|0:4
|Краснодар (Краснодар)
|07.03.2021
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Тамбов (Тамбов)