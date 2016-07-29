Андрей Наполов - статистика
#81 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Наполов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Вес
|71
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Наполов
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|27 июня 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|ЦСКА (мол) (Москва)
|09.09.2016
|90' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:3
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|29.07.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Оренбург (мол) (Оренбург)