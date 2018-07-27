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    Норик Мкртчян - статистика

    #74 | Полузащитник
    Имя Норик
    Отчество Давидович
    Фамилия Мкртчян
    Команда Ростов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1999 (24 года)
    Рост 180
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.07.2018 88' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:3 Ахмат (мол) (Грозный)
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