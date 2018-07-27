Норик Мкртчян - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Норик
|Отчество
|Давидович
|Фамилия
|Мкртчян
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Имя
|Норик
|Отчество
|Давидович
|Фамилия
|Мкртчян
|Команда
|Ростов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.07.2018
|88' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:3
|Ахмат (мол) (Грозный)