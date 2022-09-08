Трезеге - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Хассан
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1994 (28 лет)
|Имя
|Махмуд
|Фамилия
|Хассан
|Команда
|Трабзонспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1994 (28 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 34'
|Трабзонспор
|1:2
|Умраниеспор
|Турция. Суперлига, 24 тур
|23.02.2023
|1' - 90'
|Базель
|2:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Трабзонспор
|1:0
|Базель
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|05.02.2023
|1' - 90'
|Галатасарай
|2:1
|Трабзонспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|51'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|6
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -85'
|Трабзонспор (Трабзон)
|1:0
|Ференцварош (Будапешт)
|7'
|27.10.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|64' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|69'
|06.10.2022
|1' -73'
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|1' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|68' 16'
|08.09.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|3:2
|Трабзонспор (Трабзон)