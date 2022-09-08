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    Трезеге - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Махмуд
    Фамилия Хассан
    Команда Трабзонспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1994 (28 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 34' Трабзонспор 1:2 Умраниеспор Турция. Суперлига, 24 тур
    23.02.2023 1' - 90' Базель 2:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Трабзонспор 1:0 Базель Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    05.02.2023 1' - 90' Галатасарай 2:1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 23 тур
    51'
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