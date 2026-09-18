Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Португалия. Примейра 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Испания. Примера 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Англия. Кубок лиги 2020/2021 Англия. Чемпионшип 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Англия. Кубок 2019/2020 Англия. Кубок лиги 2019/2020 Англия. Премьер-лига 2019/2020 Англия. Кубок 2018/2019 Англия. Кубок лиги 2018/2019 Англия. Премьер-лига 2018/2019 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Товарищеские матчи 2016