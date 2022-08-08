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    Домингуш Кина - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Домингуш
    Фамилия Кина
    Команда Эльче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2023 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.02.2023 76' -90' Блэкпул (Блэкпул) 0:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    08.08.2022 Был в запасе Вест Бромвич (Вест Бромвич) 1:1 Уотфорд (Уотфорд)
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