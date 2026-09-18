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Кипр. Первый дивизион
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Пафос
Домингуш Кина
Статистика
€ 1,20 млн
Домингуш Кина - статистика
Пафос
18 ноября 1999 (26)
#8 | Полузащитник
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
66' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 77'
11'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Кармиотисса
0 : 3
30.08.2026
Пафос
1' - 90'
45, 49'
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
84' - 120'
116'
90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Англия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок лиги 2021/2022
Англия. Чемпионшип 2021/2022
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Англия. Кубок 2018/2019
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Товарищеские матчи 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пафос
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Пафос
3 : 3
13.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
1' - 43'
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
1' - 71'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
74' - 90'
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