Домингуш Кина - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Домингуш
|Фамилия
|Кина
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Домингуш
|Фамилия
|Кина
|Команда
|Эльче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2023
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|11.02.2023
|76' -90'
|Блэкпул (Блэкпул)
|0:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|08.08.2022
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:1
|Уотфорд (Уотфорд)