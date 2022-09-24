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    Эльбасан Рашани - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Эльбасан
    Фамилия Рашани
    Команда Клермон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 мая 1993 (29 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Клермон 1:1 Страсбур Франция. Лига 1, 25 тур
    65'
    19.02.2023 1' - 68' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    52'
    11.02.2023 71' - 90' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Косово 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2022 1' -64' Косово 5:1 Кипр
    47'
    24.09.2022 1' -87' Северная Ирландия 2:1 Косово
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