Эльбасан Рашани - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Эльбасан
|Фамилия
|Рашани
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Эльбасан
|Фамилия
|Рашани
|Команда
|Клермон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Клермон
|1:1
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 25 тур
|65'
|19.02.2023
|1' - 68'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|52'
|11.02.2023
|71' - 90'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур