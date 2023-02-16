Юлиан Лунд - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Лунд
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Юлиан
|Фамилия
|Лунд
|Команда
|Буде-Глимт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 мая 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Лех
|1:0
|Буде-Глимт
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Буде-Глимт
|0:0
|Лех
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буде-Глимт
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Лех (Познань)
|1:0
|Буде-Глимт (Буде)
|16.02.2023
|1' -90'
|Буде-Глимт (Буде)
|0:0
|Лех (Познань)