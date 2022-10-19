Сиб ван дер Хейден - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Сиб
|Фамилия
|ван дер Хейден
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Сиб
|Фамилия
|ван дер Хейден
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 мая 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|11'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ
|4:0
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Юнион СЖ
|21
|1
|0
|10
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|11'
|05.02.2023
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|4:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|28.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|0:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -46'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Антверпен (Антверпен)
|37'
|08.01.2023
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|26.12.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:0
|Остенде (Остенде)
|16'
|13.11.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|06.11.2022
|1' -78'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|63'
|30.10.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|79'
|19.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|21'
|16.10.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:6
|Юнион СЖ (Брюссель)
|53'
|09.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|01.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|41'
|11.09.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:2
|Генк (Генк)
|83'
|04.09.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|31.08.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22'
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|60'
|13.08.2022
|1' -89'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|29.07.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|23.07.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)