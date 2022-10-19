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    Сиб ван дер Хейден - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Сиб
    Фамилия ван дер Хейден
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 мая 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    11'
    05.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ 4:0 Зюлте-Варегем Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Юнион СЖ 21 1 0 10 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    11'
    05.02.2023 Был в запасе Юнион СЖ (Брюссель) 4:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    28.01.2023 1' -90' Шарлеруа (Шарлеруа) 0:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    15.01.2023 1' -46' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Антверпен (Антверпен)
    37'
    08.01.2023 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    26.12.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 3:0 Остенде (Остенде)
    16'
    13.11.2022 1' -90' Стандард (Льеж) 2:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    06.11.2022 1' -78' Юнион СЖ (Брюссель) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    63'
    30.10.2022 1' -90' Серен (Серен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    79'
    19.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    21'
    16.10.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:6 Юнион СЖ (Брюссель)
    53'
    09.10.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Серкль Брюгге (Брюгге)
    01.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    18.09.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 1:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    41'
    11.09.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:2 Генк (Генк)
    83'
    04.09.2022 1' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 1:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    31.08.2022 1' -90' Антверпен (Антверпен) 4:2 Юнион СЖ (Брюссель)
    22'
    28.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    60'
    13.08.2022 1' -89' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    06.08.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 3:0 Юнион СЖ (Брюссель)
    29.07.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 1:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    23.07.2022 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
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