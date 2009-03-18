Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Себастьен Гракс - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Себастьен
    Фамилия Гракс
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 июня 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Этьен 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.03.2009 62' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Вердер (Бремен)
    90'
    • Читайте нас: 
    11