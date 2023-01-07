Уго Кюйперс - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Кюйперс
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1997 (26 лет)
Стоимость:
€ 5,50
млн
|Имя
|Уго
|Фамилия
|Кюйперс
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 февраля 1997 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 86'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|23.02.2023
|1' - 124'
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|86'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|49' 73'
|16.02.2023
|1' - 86'
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|05.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:3
|Генк
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|9'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|24
|15
|4
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -86'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|49' 73'
|05.02.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|9'
|29.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|22.01.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|44' 55'
|19.01.2023
|1' -86'
|Гент (Гент)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|15.01.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|7' 70'
|07.01.2023
|1' -69'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Гент (Гент)
|23.12.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|13.11.2022
|1' -64'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:4
|Гент (Гент)
|40'
|06.11.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Брюгге (Брюгге)
|9'
|30.10.2022
|1' -76'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|42'
|23.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Серен (Серен)
|19.10.2022
|67' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Гент (Гент)
|16.10.2022
|1' -75'
|Гент (Гент)
|3:0
|Мехелен (Мехелен)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|02.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|49' 68'
|18.09.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|11.09.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|49'
|04.09.2022
|1' -67'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Гент (Гент)
|01.09.2022
|60' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|69'
|28.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|1:2
|Антверпен (Антверпен)
|12.08.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)
|24' 60'
|07.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|45'
|30.07.2022
|1' -82'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|12'