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    Уго Кюйперс - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Уго
    Фамилия Кюйперс
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 февраля 1997 (26 лет)
    Стоимость:
    € 5,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 86' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    23.02.2023 1' - 124' Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    86'
    19.02.2023 1' - 90' Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    49' 73'
    16.02.2023 1' - 86' Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    05.02.2023 1' - 90' Гент 2:3 Генк Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    9'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гент 24 15 4 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -86' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    49' 73'
    05.02.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:3 Генк (Генк)
    9'
    29.01.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 3:2 Гент (Гент)
    22.01.2023 1' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Гент (Гент)
    44' 55'
    19.01.2023 1' -86' Гент (Гент) 0:0 Шарлеруа (Шарлеруа)
    15.01.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Кортрейк (Кортрейк)
    7' 70'
    07.01.2023 1' -69' Антверпен (Антверпен) 2:0 Гент (Гент)
    23.12.2022 1' -90' Гент (Гент) 0:0 Стандард (Льеж)
    13.11.2022 1' -64' Кортрейк (Кортрейк) 0:4 Гент (Гент)
    40'
    06.11.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Брюгге (Брюгге)
    9'
    30.10.2022 1' -76' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    42'
    23.10.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Серен (Серен)
    19.10.2022 67' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:0 Гент (Гент)
    16.10.2022 1' -75' Гент (Гент) 3:0 Мехелен (Мехелен)
    09.10.2022 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 0:4 Гент (Гент)
    02.10.2022 1' -90' Гент (Гент) 3:4 Серкль Брюгге (Брюгге)
    49' 68'
    18.09.2022 1' -90' Генк (Генк) 1:0 Гент (Гент)
    11.09.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Зюлте-Варегем (Варегем)
    49'
    04.09.2022 1' -67' Шарлеруа (Шарлеруа) 2:1 Гент (Гент)
    01.09.2022 60' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    69'
    28.08.2022 1' -90' Гент (Гент) 1:2 Антверпен (Антверпен)
    12.08.2022 1' -90' Остенде (Остенде) 1:3 Гент (Гент)
    24' 60'
    07.08.2022 1' -90' Гент (Гент) 2:1 Вестерло (Вестерло)
    45'
    30.07.2022 1' -82' Гент (Гент) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    12'
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