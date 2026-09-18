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Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Сэми Ммае
Статистика
€ 500 тыс
Сэми Ммае - статистика
Пафос
8 сентября 1996 (30)
#3 | Защитник
184 см
Марокко | Бельгия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Кармиотисса
0 : 3
30.08.2026
Пафос
1' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
85' - 120'
114'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Лига чемпионов 2024/2025
Хорватия. Футбольная лига 2024/2025
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Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Команда
И
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П
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Пафос
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0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 90'
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