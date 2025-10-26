Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Ахмед Эль-Мессауди - статистика

Циндао Хайню
3 августа 1995 (31), Брюссель
#11 | Полузащитник
182 см
Марокко | Бельгия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
20
7
5
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
2 : 2
26.10.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
1 : 2
19.10.2025
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
1 : 0
28.09.2025
Кайсар
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
24.09.2025
Ордабасы
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Тобол
2 : 3
19.09.2025
Астана
1' - 66'
34'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 0
13.09.2025
Тобол
1' - 90'
16'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол
2 : 0
23.08.2025
Туран
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 3
17.08.2025
Тобол
1' - 84'
14, 32'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кызыл-Жар
0 : 2
02.08.2025
Тобол
1' - 75'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 3
26.07.2025
Кайрат
1' - 90'
76'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Актобе
0 : 0
20.07.2025
Тобол
1' - 88'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол
2 : 1
13.07.2025
Окжетпес
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Елимай
2 : 3
05.07.2025
Тобол
1' - 83'
45'
70'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
2 : 2
29.06.2025
Женис
1' - 85'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Тобол
2 : 1
21.06.2025
Жетысу
1' - 82'
72'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Кайсар
1 : 1
15.06.2025
Тобол
1' - 87'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
5 : 0
30.05.2025
Атырау
1' - 75'
42'
16'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Туран
1 : 2
25.05.2025
Тобол
1' - 87'
74'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
1 : 3
10.05.2025
Тобол
1' - 90'
8'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Тобол
2 : 1
04.05.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайрат
2 : 1
27.04.2025
Тобол
62' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
2 : 0
19.04.2025
Актобе
63' - 90'
78'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Женис
0 : 0
08.03.2025
Тобол
70' - 90'
90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
2 : 0
01.03.2025
Улытау
71' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
Вчера, 21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
Вчера, 21:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+