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    Данте Ванзейр - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Данте
    Фамилия Ванзейр
    Команда Юнион СЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 апреля 1998 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нью-Йорк Ред Буллз 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 76' -90' Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк) 0:0 Нэшвилл (Нэшвилл)
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