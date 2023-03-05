Данте Ванзейр - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Данте
|Фамилия
|Ванзейр
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Данте
|Фамилия
|Ванзейр
|Команда
|Юнион СЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 апреля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|76' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|0:0
|Нэшвилл (Нэшвилл)