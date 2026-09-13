Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Нордин Жекерс - статистика

Брюгге
5 сентября 1997 (29)
#29 | Вратарь
187 см
Бельгия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Брюгге
3 : 1
13.09.2026
Антверпен
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
2 : 3
08.09.2026
Астон Вилла
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Ломмел
0 : 1
04.09.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
2 : 1
30.08.2026
Брюгге
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брюгге
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Мехелен
2 : 2
21.05.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Андерлехт
1 : 3
03.05.2026
Брюгге
1' - 20'
19'
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Гент
0 : 2
26.04.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
6 : 1
22.04.2026
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
19.04.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
1 : 2
11.04.2026
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Брюгге
4 : 2
06.04.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Брюгге
4 : 1
22.03.2026
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
1 : 2
14.03.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Брюгге
2 : 2
08.03.2026
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Шарлеруа
1 : 2
01.03.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Брюгге
2 : 1
21.02.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
15.02.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
3 : 0
08.02.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Юнион СЖ
1 : 0
01.02.2026
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Брюгге
4 : 3
24.01.2026
Зюлте-Варегем
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Брюгге
2 : 3
16.01.2026
РААЛ Ла-Лувьер
19' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Брюгге
1 : 0
22.11.2025
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
1 : 0
09.11.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Брюгге
2 : 1
01.11.2025
Дендер
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Антверпен
0 : 1
26.10.2025
Брюгге
1' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
18.10.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Брюгге
1 : 0
05.10.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Стандард
1 : 2
27.09.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
5 : 5
24.09.2025
Вестерло
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 0
21.09.2025
Сент-Труйден
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
РААЛ Ла-Лувьер
1 : 0
13.09.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Гент
1 : 1
31.08.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Зюлте-Варегем
0 : 1
16.08.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Брюгге
2 : 0
09.08.2025
Серкль Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Мехелен
2 : 1
01.08.2025
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
2 : 1
27.07.2025
Генк
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
Вчера, 21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
Вчера, 21:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+