Алексей Носко - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Носко
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Алексей
|Фамилия
|Носко
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гродно
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.07.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.07.2022
|Был в запасе
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|25.06.2022
|1' -76'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|28.05.2022
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|13.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|38'
|08.05.2022
|84' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|22.04.2022
|77' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|81' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|Был в запасе
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)