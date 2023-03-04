Руслан Теверов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Теверов
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1994 (28 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Руслан
|Фамилия
|Теверов
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 мая 1994 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -75'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)