Андрей Якимов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Якимов
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Якимов
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Неман
|23
|4
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|33'
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|33'
|30.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|75'
|24.10.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|71'
|18.09.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Минск (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|53'
|04.09.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|17'
|27.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Ислочь (Минский район)
|4'
|12.08.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:0
|Слуцк (Слуцк)
|06.08.2022
|1' -75'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|2:2
|Неман (Гродно)
|16.07.2022
|1' -69'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|03.07.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:0
|Неман (Гродно)
|25.06.2022
|90' -90'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|84' -90'
|Днепр (Могилев)
|1:3
|Неман (Гродно)
|29.05.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|08.05.2022
|46' -90'
|Минск (Минск)
|3:2
|Неман (Гродно)
|02.05.2022
|1' -72'
|Неман (Гродно)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Шахтер (Солигорск)
|76'
|16.04.2022
|1' -66'
|Ислочь (Минский район)
|1:1
|Неман (Гродно)
|60'
|02.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|Неман (Гродно)
|19.03.2022
|1' -59'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)