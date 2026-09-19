Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Андрей Якимов - статистика

Неман
17 ноября 1989 (36)
#24 | Полузащитник
181 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
46' - 90'
53'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
14
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
69' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
81' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
46' - 90'
53'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
90' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
08.08.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
1' - 65'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Барановичи
1 : 2
24.05.2026
Неман
52' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
09.05.2026
Неман
63' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
2 : 1
02.05.2026
Белшина
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
24.04.2026
Неман
1' - 74'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
3 : 1
18.04.2026
Нафтан
1' - 90'
85'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
1' - 82'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
21.03.2026
БАТЭ
46' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
23:16
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
22:58
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
22:12
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
1
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+