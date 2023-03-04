Павел Назаренко - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Назаренко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 января 1995 (28 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жетысу
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Жетысу (Талдыкорган)
|0:1
|Актобе (Актобе)