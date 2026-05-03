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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Витебск
Павел Назаренко
Статистика
€ 75 тыс
Павел Назаренко - статистика
Витебск
20 января 1995 (31), Минск
#91 | Защитник
174 см
Беларусь
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Статистика по турнирам
Беларусь. Высшая лига 2026
Беларусь. Высшая лига 2025
Беларусь. Высшая лига 2024
Казахстан. Премьер-лига 2023
Казахстан. Премьер-лига 2022
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витебск
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Витебск
0 : 0
03.05.2026
Славия-Мозырь
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
1 : 1
25.04.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Витебск
2 : 0
18.04.2026
Минск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Витебск
1 : 0
11.04.2026
БАТЭ
1' - 90'
84'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск
1 : 1
20.03.2026
Гомель
75' - 90'
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