Никита Наумов - статистика
#23 | Защитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Наумов
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1989 (33 года)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Наумов
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 ноября 1989 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|11
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|90' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|27.08.2022
|86' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|21.08.2022
|70' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|07.08.2022
|1' -46'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|22' 67'
|28.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|23'
|08.05.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|90'
|09.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|62'