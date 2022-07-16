Дмитрий Гущенко - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Гущенко
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 мая 1988 (34 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Гущенко
|Команда
|Витебск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витебск
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 мая 1988 (34 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витебск
|20
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|1:1
|Витебск (Витебск)
|29.10.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|4:4
|Витебск (Витебск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Слуцк (Слуцк)
|18.10.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:0
|Витебск (Витебск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:5
|Шахтер (Солигорск)
|08.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|03.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|66'
|28.08.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|90'
|16.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|2:2
|Неман (Гродно)
|08.07.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|03.07.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|25.06.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|17.06.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|28.05.2022
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Витебск (Витебск)
|13.05.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|08.05.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|22.04.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|2:2
|Витебск (Витебск)
|03.04.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|Минск (Минск)
|19.03.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Витебск (Витебск)