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    Дмитрий Гущенко - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Дмитрий
    Фамилия Гущенко
    Команда Витебск
    Состав Основной
    Родной город Витебск
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 мая 1988 (34 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витебск 20 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Неман (Гродно) 1:1 Витебск (Витебск)
    29.10.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 4:4 Витебск (Витебск)
    23.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Слуцк (Слуцк)
    18.10.2022 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:0 Витебск (Витебск)
    14.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:5 Шахтер (Солигорск)
    08.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Белшина (Бобруйск)
    66'
    28.08.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    90'
    16.07.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 2:2 Неман (Гродно)
    08.07.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 2:0 Витебск (Витебск)
    03.07.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    25.06.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:2 Витебск (Витебск)
    17.06.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    28.05.2022 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Витебск (Витебск)
    13.05.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Гомель (Гомель)
    08.05.2022 1' -90' БАТЭ (Борисов) 2:1 Витебск (Витебск)
    22.04.2022 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:2 Витебск (Витебск)
    03.04.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 1:1 Минск (Минск)
    19.03.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 3:1 Витебск (Витебск)
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