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    Семен Шестиловский - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Семен
    Фамилия Шестиловский
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 мая 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Славия-Мозырь 14 4 0 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 1' -90' Неман (Гродно) 2:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    17.09.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Славия-Мозырь (Мозырь)
    09.09.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    90'
    28.08.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:2 Витебск (Витебск)
    90'
    24.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    15' 26'
    08.07.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:0 Белшина (Бобруйск)
    23' 88'
    19.06.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 4:2 Минск (Минск)
    43'
    29.05.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 5:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    24'
    22.05.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:1 Неман (Гродно)
    15.05.2022 1' -90' Ислочь (Минский район) 0:2 Славия-Мозырь (Мозырь)
    30.04.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 1:0 Славия-Мозырь (Мозырь)
    23.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    88'
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    20.03.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:3 БАТЭ (Борисов)
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