Семен Шестиловский - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Семен
|Фамилия
|Шестиловский
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Семен
|Фамилия
|Шестиловский
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Славия-Мозырь
|14
|4
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.10.2022
|1' -90'
|Неман (Гродно)
|2:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|17.09.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.09.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|90'
|28.08.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:2
|Витебск (Витебск)
|90'
|24.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:3
|Шахтер (Солигорск)
|15' 26'
|08.07.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|23' 88'
|19.06.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|4:2
|Минск (Минск)
|43'
|29.05.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|24'
|22.05.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:1
|Неман (Гродно)
|15.05.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:2
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|30.04.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|1:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|23.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|88'
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|20.03.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)