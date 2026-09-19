Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Олег Евдокимов - статистика

Неман
25 февраля 1994 (32), Минск
#15 | Полузащитник
177 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 82'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
1' - 67'
60'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
46' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
11
2
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
1' - 82'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
1' - 67'
60'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
08.08.2026
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
1' - 69'
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Барановичи
1 : 2
24.05.2026
Неман
1' - 62'
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
1' - 77'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
21.03.2026
БАТЭ
1' - 87'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
8
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+