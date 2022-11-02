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    Никита Капленко - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Никита
    Фамилия Капленко
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волгарь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
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