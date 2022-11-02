Никита Капленко - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Капленко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Никита
|Фамилия
|Капленко
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волгарь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)