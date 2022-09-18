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    Виталий Лисакович - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Виталий
    Фамилия Лисакович
    Команда Рубин
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 февраля 1998 (25 лет)
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 17 8 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2022 1' -77' Рубин (Казань) 2:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    72'
    20.11.2022 1' -90' Уфа (Уфа) 1:2 Рубин (Казань)
    45' 85'
    13.11.2022 70' -90' Рубин (Казань) 0:0 Енисей (Красноярск)
    30.10.2022 1' -90' Рубин (Казань) 3:3 Балтика (Калининград)
    87' 55'
    23.10.2022 76' -90' Акрон (Тольятти) 0:0 Рубин (Казань)
    16.10.2022 81' -90' Рубин (Казань) 5:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    82'
    09.10.2022 Был в запасе СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:2 Рубин (Казань)
    01.10.2022 1' -90' Рубин (Казань) 1:2 Арсенал (Тула)
    25.09.2022 1' -63' Шинник (Ярославль) 1:0 Рубин (Казань)
    18.09.2022 62' -90' Рубин (Казань) 3:2 Волгарь (Астрахань)
    77'
    04.09.2022 1' -90' Рубин (Казань) 2:2 Алания (Владикавказ)
    51'
    28.08.2022 1' -86' Рубин (Казань) 1:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.08.2022 1' -90' Волга (Ульяновск) 1:2 Рубин (Казань)
    82'
    15.08.2022 1' -90' Рубин (Казань) 3:0 Кубань (Краснодар)
    60' 34'
    08.08.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:2 Рубин (Казань)
    2'
    01.08.2022 61' -90' Рубин (Казань) 0:0 Уфа (Уфа)
    89'
    24.07.2022 46' -90' Енисей (Красноярск) 3:2 Рубин (Казань)
    17.07.2022 62' -90' Рубин (Казань) 2:0 Родина (Москва)
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