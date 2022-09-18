Виталий Лисакович - статистика
#44 | Нападающий
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Лисакович
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Лисакович
|Команда
|Рубин
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|17
|8
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -77'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|72'
|20.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Рубин (Казань)
|45' 85'
|13.11.2022
|70' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|30.10.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:3
|Балтика (Калининград)
|87' 55'
|23.10.2022
|76' -90'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Рубин (Казань)
|16.10.2022
|81' -90'
|Рубин (Казань)
|5:2
|Краснодар-2 (Краснодар)
|82'
|09.10.2022
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|01.10.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:2
|Арсенал (Тула)
|25.09.2022
|1' -63'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Рубин (Казань)
|18.09.2022
|62' -90'
|Рубин (Казань)
|3:2
|Волгарь (Астрахань)
|77'
|04.09.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|2:2
|Алания (Владикавказ)
|51'
|28.08.2022
|1' -86'
|Рубин (Казань)
|1:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.08.2022
|1' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:2
|Рубин (Казань)
|82'
|15.08.2022
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Кубань (Краснодар)
|60' 34'
|08.08.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:2
|Рубин (Казань)
|2'
|01.08.2022
|61' -90'
|Рубин (Казань)
|0:0
|Уфа (Уфа)
|89'
|24.07.2022
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:2
|Рубин (Казань)
|17.07.2022
|62' -90'
|Рубин (Казань)
|2:0
|Родина (Москва)