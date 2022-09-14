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    Юрий Ковалев - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Юрий
    Фамилия Ковалев
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1993 (30 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 46' - 90' Ахмат 3:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
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