Мирко Иванич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Иванич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Иванич
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|61' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|1' -90'
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|1' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|60'
|15.09.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)