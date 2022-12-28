Сверрир Ингасон - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Сверрир
|Фамилия
|Ингасон
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Сверрир
|Фамилия
|Ингасон
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 90'
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|22
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|30.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|65'
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|87'
|07.01.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|04.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|45'
|28.12.2022
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|22.12.2022
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|ПАОК (Салоники)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|ПАС (Яннина)
|8'
|30.10.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|23.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|02.10.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|18.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|12.09.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|04.09.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|90'
|28.08.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)